Александр Авдеев оценил ход реконструкции районной больницы в Мелехово и строительства новой школы в Коврове

Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Ковровский район и город Ковров, где вместе со своим советником по строительству Виктором Пузановым, заместителем председателя Законодательного Собрания Романом Кавиновым, главой районной администрации Вячеславом Скороходовым и главой города Еленой Фоминой побывал на стройплощадках двух важнейших социальных объектов этих муниципальных образований.



Ковровская районная больница в посёлке Мелехово находится в завершающей стадии реконструкции. Внешне здание обрело завершённый вид, коммуникации готовы, территория заасфальтирована. Остаются внутренние отделочные работы и поставка, установка мебели и оборудования. На масштабную реконструкцию объекта направлено более 440 млн рублей.

«Преображённая больница будет соответствовать всем современным стандартам. Площадь учреждения увеличится втрое – с 2 до 6 тысяч квадратных метров. Для него закуплено новое оборудование. Впервые появится маммограф, низкодозовый флюорограф и другие аппараты последнего поколения. Современные медицинские технологии станут доступнее для жителей Ковровского района», – отметил Александр Авдеев.

В микрорайоне Салтаниха города Коврова Губернатор посетил строительную площадку школы, которая возводится по нацпроекту «Образование». Глава региона осмотрел учебные классы, помещения столовой, бассейна, актового и спортивного залов. У школы будет свой стадион с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.

«Здание полностью обрело внешние контуры. Тем не менее есть сдерживающие факторы. Темпы работ тормозят задержки с поставкой стройматериалов и нехватка специалистов. Сроки открытия школы сдвигаются на 2024 год. Обсудили с подрядчиком, как ускорить процесс там, где мы на данном этапе в меньшей степени зависим от поставок. Я поставил задачу начать благоустройство школьной территории. С завершением реконструкции больницы в Мелехово усилим её бригадами стройку в Коврове. Обязательно доведём дело до конца, и это будет одна из самых больших, красивых и современных школ в области», – уверен Александр Авдеев.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, к настоящему времени работы выполнены на 60 процентов от общего объёма. Уложены полы с разводкой трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, смонтирован водомерный узел, проведена разводка электросети, монтируется тепловой пункт. Осталось завершить работы по прокладке теплосети. Укладка кровли в один слой выполнена на 100 процентов и на 60 процентов – в два слоя. Подрядчик приступил к наружной отделке, трёх- и четырёхэтажные блоки уже окрашены. Проведены шпаклевочные работы в блоках Б и Г. Идут внутренние отделочные работы, параллельно начинается монтаж подвесных потолочных конструкций, развёрнута укладка керамической плитки в санузлах и других помещениях, проведена стяжка полов, установлены перегородки из гипсокартона.

Строителям поставлена задача за месяц сделать входную группу, на следующей неделе – найти подрядчиков для строительства спортивных объектов, монтажа вентиляционной и слаботочной систем. В ходе осмотра здания было принято решение в актовом зале поднять второй и третий ярусы на 2 метра, чтобы под ними организовать помещение для хозяйственных нужд и сделать дополнительные проходы. К 15 августа нужно представить Губернатору готовый проект актового зала, а также разработать план благоустройства территории школы. Площадь озеленения участка составляет 9,2 тыс. кв. м, объём работ по благоустройству дорог – 7,3 тыс. кв. м.