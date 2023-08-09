Турчак поддержал присвоение Ханты-Мансийску звания "Город трудовой доблести"

09 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Турчак поддержал присвоение Ханты-Мансийску звания "Город трудовой доблести"

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поддержал ходатайство думы Югры о присвоении столице Югры почетного звания "Город трудовой доблести".

"Трудовой подвиг и вклад жителей Ханты-Мансийска в достижение Победы в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать, о чем свидетельствуют не только факты трудового героизма и самоотверженности жителей города в 1941-45 гг., но и многочисленные награждения государственными наградами за трудовые заслуги действующих в период Великой Отечественной войны предприятий, а также их работников". – привел Ряшин в своем telegram-канале слова Турчака.

Напомним, в конце мая депутаты думы Югры обратились к президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства присвоить столице региона, Ханты-Мансийску, звание "Город трудовой доблести". С докладом выступил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он рассказал, что ветеранские организации города обратились к нему с просьбой поддержать инициативу о присвоении городу такого звания. Состоялись различные обсуждения на тех или иных площадках. Мэр города привел историческую справку, которая, по его данным, подтверждает, что Ханты-Мансийск достоит такого звания. Например, ведущим предприятием в годы Великой Отечественной войны был Ханты-Мансийский леспромхоз.

Спикер думы Югры Борис Хохряков отметил, что Самаровский рыбокомбинат, работавший в городе в годы войны, "закрывал" потребности всего фронта в рыбопродуктах на 70% (выпущено более 30 млн банок). Депутаты единогласно поддержали обращение к президенту.

Теги: Ханты-Мансийск, Максим Ряшин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.05.2023 11:40 Мск Ханты-Мансийск может стать городом трудовой доблести

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети