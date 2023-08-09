Турчак поддержал присвоение Ханты-Мансийску звания "Город трудовой доблести"

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поддержал ходатайство думы Югры о присвоении столице Югры почетного звания "Город трудовой доблести".

"Трудовой подвиг и вклад жителей Ханты-Мансийска в достижение Победы в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать, о чем свидетельствуют не только факты трудового героизма и самоотверженности жителей города в 1941-45 гг., но и многочисленные награждения государственными наградами за трудовые заслуги действующих в период Великой Отечественной войны предприятий, а также их работников". – привел Ряшин в своем telegram-канале слова Турчака.

Напомним, в конце мая депутаты думы Югры обратились к президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства присвоить столице региона, Ханты-Мансийску, звание "Город трудовой доблести". С докладом выступил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он рассказал, что ветеранские организации города обратились к нему с просьбой поддержать инициативу о присвоении городу такого звания. Состоялись различные обсуждения на тех или иных площадках. Мэр города привел историческую справку, которая, по его данным, подтверждает, что Ханты-Мансийск достоит такого звания. Например, ведущим предприятием в годы Великой Отечественной войны был Ханты-Мансийский леспромхоз.

Спикер думы Югры Борис Хохряков отметил, что Самаровский рыбокомбинат, работавший в городе в годы войны, "закрывал" потребности всего фронта в рыбопродуктах на 70% (выпущено более 30 млн банок). Депутаты единогласно поддержали обращение к президенту.