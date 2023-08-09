В Челябинске демонтировали незаконную стоянку, из-за которой топило микрорайон

В Челябинске демонтировали незаконную стоянку, из-за которой топило улицу возле ЖК "Вместе", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Стоянка находилась на улице Дмитрия Неаполитанова. Она мешала оттоку воды с дороги. Однако демонтажу помешали "владельцы" незаконной стоянки. "В течение нескольких часов неизвестные лица, представившиеся собственниками объекта, препятствовали его демонтажу", - отметили в администрации города.

На место вызвали дополнительный наряд полиции. После этого конструкции стоянки демонтировали.

Добавим, что для стоянки была произведена отсыпка территории, что препятствовало отводу воды, и во время сильных ливней жители с трудом попадали в свои дома и выезжали из жилого комплекса.