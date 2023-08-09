В Новоуральске задержан "курьер", за сутки собравший с пенсионеров 600 тысяч рублей

В закрытом городе Новоуральск задержан молодой человек, который решил подработать так называемым "курьером" у мошенников. Теперь его могут надолго отправить в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, за сутки он собрал 600 тысяч рублей с пенсионеров Новоуральска. Сообщники задержанного заявляли жертвам, что их родственники якобы стали виновниками серьезного ДТП с пострадавшими, а чтобы избежать уголовного дела, требуется срочная финансовая помощь. Далее к пожилым людям отправляли "курьера" за деньгами.

Так, первая жертва отдала ему 170 тысяч рублей "для спасения сына". Вторая потерпевшая передала 100 тысяч рублей, думая, что помогает своей подруге. А третья пенсионерка лишилась 330 тысяч рублей, которые якобы должны были спасти ее внучку.

Все потерпевшие рассказали силовикам, что "курьер" молча забирал деньги и сразу уходил. Как выяснили сыщики, после этого молодой человек добирался до ближайшего банкомата и переводил полученные средства своим кураторам, вычитая комиссию за свою "работу". Очень скоро он был задержан.

Парень признал свою вину и даже обратился к тем, кто решит заниматься подобной деятельностью: одуматься и не повторять его ошибок. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Как отметили в МВД, задержанный ранее не был судим и работает сборщиком в одной из компаний Екатеринбурга. Сам уралец пояснил, что имеет финансовые проблемы, которые пытался решить путем быстрой "подработки". Теперь против него возбуждены уголовные дела. Как добавили в полиции, за один день преступной курьерской деятельности и заработка в 15 тысяч рублей ему грозит до 11 лет колонии.