09 Августа 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

В Китае впервые за год зафиксирована дефляция

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило о дефляции. В июле цены снизились на 0,3%. При этом снижение стоимости продуктов составило 1,7%, потребительских товаров – 1,3%.
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Значительно снизился индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен производителей товаров и услуг. В годовом исчислении индекс снизился на 4,4%. К июню PPI снизился на 0,2%, к маю – на 1%.

Согласно данным ГСУ, за первые семь месяцев этого года индекс цен производителей в стране снизился на 3,2% в годовом исчислении, передает агентств "Синьхуа".

Дефляция свидетельствует о продолжающемся снижении потребительского спроса и замедлении экономики, которая до конца и не восстановилась после пандемии. Власти КНР пытаются приложить усилия для оживления экономики, но пока это не приводит к желаемому результату.

Теги: дефлция, цены, китай, экономика


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