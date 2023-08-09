В Китае впервые за год зафиксирована дефляция

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило о дефляции. В июле цены снизились на 0,3%. При этом снижение стоимости продуктов составило 1,7%, потребительских товаров – 1,3%.

Значительно снизился индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен производителей товаров и услуг. В годовом исчислении индекс снизился на 4,4%. К июню PPI снизился на 0,2%, к маю – на 1%.

Согласно данным ГСУ, за первые семь месяцев этого года индекс цен производителей в стране снизился на 3,2% в годовом исчислении, передает агентств "Синьхуа".

Дефляция свидетельствует о продолжающемся снижении потребительского спроса и замедлении экономики, которая до конца и не восстановилась после пандемии. Власти КНР пытаются приложить усилия для оживления экономики, но пока это не приводит к желаемому результату.