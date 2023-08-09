Эковолонтеры собрали более 80 тонн металлолома на побережье Карского моря

Более 30 волонтеров экологического движения “Зеленая Арктика” собрали исторически накопленный мусор возле села Мыс Каменный и мыса Марре-Сале. Экспедиции по уборке прошли при поддержке предприятий “Газпром нефти”, работающих в ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе “Газпромнефть-Развития”.

В экспедициях волонтеры очистили около 20 га на побережьях Обской губы и Байдарацкой губы. Всего они собрали и подготовили к утилизации более 80 тонн металлолома и твердых бытовых отходов, в том числе более 2 000 ржавых бочек.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что в округе накоплен большой опыт уборки отдаленных территорий от мусора, образовавшегося в ходе освоения Арктики в советский период.

“Именно волонтеры “Зеленой Арктики” помогли вернуть первозданную красоту природе островов Белый и Вилькицкого. С двух островов в Карском море всего за несколько лет им удалось убрать более 2 400 тонн металлолома – это огромный вклад в наше общее дело заботы о Ямале. Впереди ещё много работы, но с такой командой нам по плечу настоящие экологические рекорды”, – отметил Артюхов.

Экспедиции на Ямале прошли при поддержке программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть”, при участии “Газпромнефть-Развития”, “Газпромнефть-Заполярья” и “Газпромнефть-Ямала”. Руководитель дирекции по крупным проектам “Газпром нефти”, генеральный директор “Газпромнефть-Развития” Айдар Сарваров отмечает, что бережное отношение к экологии давно стало частью менталитета сотрудников предприятий.

“Мы как дирекция по крупным проектам всегда учитываем экологический аспект в своей работе, оцениваем риски и стараемся применять природосберегающие технологии, поэтому многие инициативы экологических организаций нам близки. Так, поддерживая экспедиции "Зеленой Арктики", мы конкретными действиями можем кратно увеличить объемы уборки уникальной территории тундры и сохранить хрупкую природу Арктики”, – добавляет он.

Этим летом в округе при поддержке программы “Родные города” проходят около 30 экологических акций, а волонтеры очистят от мусора около 100 га.

“Волонтеры – это активные, неравнодушные и целеустремленные люди. Их энтузиазм вовлекает все больше единомышленников, а экологическое волонтерское движение в Арктике обретает новых последователей. И конечно, такое стремление менять окружающий мир к лучшему традиционно находит поддержку программы социальных инвестиций “Родные города”, – рассказала директор программы Ярина Сугакова.

Также в ЯНАО продолжается реализация проекта “Экология внутри”: юные волонтеры под руководством “Зеленой Арктики” убирают мусор в своих населенных пунктах. Завершится сезон экспедицией в расселенный поселок Полярный, которая продлится до 3 сентября. В ней принимают участие более 40 волонтеров.

“С “Зеленой Арктикой” я очищаю природу уже второй год подряд, но поездка в эти края стала для меня больше, чем просто экологическая экспедиция. На Мысе Каменном я родился и какое-то время рос. Покинул это село в 1974 году, затем около 40 лет работал в нефтяной отрасли. Будучи самым возрастным участником экспедиции, я, тем не менее, хочу повторить свой опыт – вернуться в будущем году”, – поделился впечатлениями волонтер Анатолий Ким об экспедиции в Мысе Каменном.

Напомним, впервые предприятия “Газпром нефти” поддержали “Зеленую Арктику” в прошлом году. Экспедиция по уборке мусора, оставшегося с 1990-х гг., прошла в селе Сеяха. Всего с 2016 года при поддержке нефтяников от исторически накопленного мусора на Ямале очистили более 90 га земли.