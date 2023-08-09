09 Августа 2023
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Фото: telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

Директора компании "Пиро-Росс" доставили на допрос в СК

Директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева доставили на допрос в СК. По данным телеграмм-канала 112, гендиректору пока не предъявлено обвинение, он находится без какого-либо статуса.

Напомним, на складе компании Чанкаева сегодня прогремел взрыв. Ангар находился на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

По данным "Базы", директор компании "Пиро-Росс" утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий. По словам Чанкаев, ЧП случилось на соседнем складе, где хранились металлические трубы. При этом там якобы не было никаких горючих материалов.

В результате взрыва пострадали 52 человека, продолжаются поиски людей, которые могут находиться под завалами. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности.

Теги: Пиро-Росс, СК, допрос


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