Директора компании "Пиро-Росс" доставили на допрос в СК

Директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева доставили на допрос в СК. По данным телеграмм-канала 112, гендиректору пока не предъявлено обвинение, он находится без какого-либо статуса.

Напомним, на складе компании Чанкаева сегодня прогремел взрыв. Ангар находился на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

По данным "Базы", директор компании "Пиро-Росс" утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий. По словам Чанкаев, ЧП случилось на соседнем складе, где хранились металлические трубы. При этом там якобы не было никаких горючих материалов.

В результате взрыва пострадали 52 человека, продолжаются поиски людей, которые могут находиться под завалами. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности.