На участке трассы М-5 в Челябинской области остановлено движение в сторону Москвы из-за ДТП

В Челябинской области приостановлено движение в сторону Москвы на участке трассы М-5 из-за ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло на 1796 км автодороги Москва-Челябинск. Движение в сторону Москвы остановлено. Объезд участка возможен по трассе Чебаркуль-Миасс.

Водитель тягача с прицепом не справился с управлением и съехал в кювет. В результате грузовик перекрыл дорогу в одну сторону. В ДТП никто не пострадал.