Взрыв в Сергиевом Посаде не задел Троице-Сергиеву лавру

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде не задел Свято-Троицкую Сергиеву лавру и окружающий ее монастырь, передает агентство "Москва".

Монастырский комплекс находится на расстоянии около километра от места взрыва.

В результате взрыва на заводе пострадали 52 человека, продолжаются поиски людей, которые могут находиться под завалами. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности. Руководитель производства, на котором произошел взрыв, вызван на допрос.