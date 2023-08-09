09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Часть Сочи может остаться без воды из-за оползня, повредившего водовод

Часть Сочи может остаться без воды из-за оползня, который повредил водовод.

ЧП произошло в Адлерском районе. "В районе улицы Ленина вблизи ЖК "Курортный" активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм", - сообщает Водоканал Сочи.

Отмечается, что ситуация "предкритическая". Под угрозой водоснабжение территорий Адлерского и Хостинского районов, а также части центра города.

В феврале оползень, сошедший на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, разрушил часть дорожного полотна. Обрушение произошло близ поселка Дедеркой в Туапсинском районе. Дорога является единственной, которая ведет из Туапсинского района в Сочи и далее к границе с Абхазией.

Теги: сочи, оползень, водовод


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