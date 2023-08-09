09 Августа 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске запросил данные о студии в ОАЭ в рамках дела о банкротстве сына экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра Дубровского истребовал от нотариуса правоустанавливающие документы на студию в ОАЭ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом. Александр Дубровский сам подал заявление на банкротство. Он просил признать его банкротом, ввести процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего. Сумма исковых требований составляла 274,1 млн рублей. В марте 2023 года суд утвердил план реструктуризации долгов Александра Дубровского.

Конкурсный кредитор ООО "Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование" обратился в суд с заявлением, в котором просит признать недействительной сделку по отчуждению автомобиля MERCEDES BENZ AMG GT, совершенной между Александром Дубровским и его супругой Ириной Дубровской в августе 2020 года, и возвратить автомобиль в собственность Александра.

Кроме того, кредитор оспаривает сделки по отчуждению земельного участка и жилого дома в Магнитогорске в пользу Ирины Дубровской.

Заседание по рассмотрению заявлений отложили на 3 сентября в связи с необходимостью истребования дополнительных доказательств. В частности, суд истребовал развернутые бухгалтерские балансы обществ "Промпоставка", "Имущественный центр", "Галерея Дизайн" и "Магнитогорская строительная компания" за 2018 год.

Также суд заинтересовала зарубежное имущество сына экс-губернатора. "Истребовать от нотариуса Магнитогорского нотариального округа заверенные копии правоустанавливающих документов на студию площадью 418,18 кв.ф., находящуюся в ОАЭ, Рас эль Хайма, представленных Дубровским Александром Борисовичем при заключении соглашения о разделе общего имущества супругов от 11.06.2020.", - говорится в определении суда.

Кроме того, суд истребовал у банков сведения об остатке денежных средств на счетах Александра Дубровского по состоянию на 14 мая 2019 года и на 15 июне 2020 года.

Теги: Борис Дубровский, Александр Дубровский, суд, банкротство,


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