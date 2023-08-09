В Подмосковье гадюки покусали детей

В Подмосковье сразу двух детей укусили змеи: годовалого ребенка в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе и 15-летнего мальчика в СНТ "Ордынцы" под Подольском, передает Mash.

Сообщается, что и маленький ребенок, и подросток пострадали, когда находились на придомовой территории, а не в лесу или поле.

Малыша госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы, подростка с токсическим эффектом от яда – в детскую городскую больницу. По предварительным данным, детей покусали гадюки – самые распространенные ядовитые змеи в этом регионе.