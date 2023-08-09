Уралец, оскорбивший мальчика в шапке с буквой Z, отделался штрафом

Житель Екатеринбурга, который обругал мальчика, носившего шапку с буквой Z, отделался штрафом.

Напомним, в апреле этого года мужчина на улице нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. В дальнейшем оказалось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. Сын гордится им и хотел таким образом выразить поддержку русским воинам.

После поднявшегося резонанса агрессора задерживали с ОМОНом. На уральца завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство". На время следствия суд не стал избирать ему меру пресечения в виде ареста.

Как пишет Telegram-канал УРАЛLIVE, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным, но "в связи с деятельным раскаянием" подсудимого прекратил дело. В итоге хулигану был назначен штраф в 7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что уралец действительно раскаялся и принес извинения мальчику и его родителям.