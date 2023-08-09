ЦБ начинает тестирование цифрового рубля без участия Сбера и "Тинькофф банка"

Центральный банк России 15 августа начнет тестирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченной группе банков и их клиентов.

Изначально в списке банков-тестировщиков были 15 организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Тинькофф банк", Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Ак Барс", "Дом.РФ", "Синара", "Ингосстрах Банк", ТКБ, МТС-банк и "Киви банк". В итоговом списке не оказалось Сбера и "Тинькофф банка".

Тестировщики будут отрабатывать открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между физлицами, автоплатежи, оплату покупок. Расплатиться цифровыми рублями можно будет в 30 торговых точках в 11 городах России, пишут "Ведомости".

Ожидается, что тестирование на небольшой группе займет около двух месяцев, после чего список тестировщиков и их возможностей расширят.

Стоит отметить, что и у банков, и у граждан до сих пор остается много вопросов к цифровому рублю, и самый важный из них – зачем вообще нужная такая форма, когда уже есть безналичная форма денег, которая достаточно успешно используется.