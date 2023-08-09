Из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде извлекли троих человек

Трех пострадавших извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщает Минздрава России в телеграм-канале.

Они госпитализированы. Уточняется, что их состояние оценивается как тяжелое.

Всего, по последним данным, пострадали 43 человека. 19 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии, еще 21 помощь оказана амбулаторно.

По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у Загорского оптико-механического завода арендовала компания "ПироРос", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.