Фирме в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, весной объявляли предостережение

Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение компании "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который был сформирован в результате проверки.

По последним данным, число пострадавших в результате взрыва выросло до 43. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, сообщил региональный минздрав.

Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в Сергиевом Посаде по по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.