09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В "Вечерних ведомостях" заявили, что их повторно хотят оштрафовать за дискредитацию ВС

На уральское издание "Вечерние ведомости" составили протоколы по статье о дискредитации армии из-за освещения акций, прошедших в феврале 2022 года. В самом СМИ уверяют, что редакцию уже штрафовали за эти публикации.

Ранее сообщалось, что "Вечерние ведомости" вновь обвинили в дискредитации российских ВС: полиция Екатеринбурга усмотрела целый ряд публикаций, "дискредитирующих использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

По совпадению, на которое обратили внимание сами журналисты издания, нарушения были обнаружены на следующий день после того, как на "Вечерних ведомостях" вышли материалы, рассказывающие о коррупции в среде высокопоставленных свердловских полицейских. Сегодня, 9 августа, директора издания Гузель Аиткулову вызвали в МВД.

Суд над "Вечерними ведомостями" в 2022 году

Гузель Аиткулова в суде по делу издания "Вечерние ведомости"(2022)|Фото: Накануне.RU

Как пишет СМИ в своем Telegram-канале, составлены протоколы по статье 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация использования российской армии). По данным издания, силовики усмотрели дискредитацию в новостных публикациях Telegram-канала "Вечерние ведомости" с акций, которые проходили в Екатеринбурге 24-26 февраля 2022 года.

Всего сотрудники областного центра "Э" разыскали 15 нарушающих, по их мнению, закон публикаций, четыре из которых – это репосты других изданий и Telegram-каналов.

"Причем за эти же публикации издание уже штрафовали в 2022 году", - заявили в "Вечерних ведомостях".

Как напомнил адвокат "ВВ" Георгий Краснов, ответственность за дискредитацию армии была введена с марта 2022 года.

"Таким образом, СМИ вновь привлекают к ответственности, невзирая на прописную истину, что закон обратной силы не имеет. Посмотрим, какое решение примет суд", - отметил защитник издания.

Теги: Вечерние ведомости, штраф, акции


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