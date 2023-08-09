Шойгу: Польша начала масштабные закупки вооружений у США и Британии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи.

По его словам, Варшава объявила о намерении построить, "как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте".

"В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Министр назвал Польшу "главным инструментом антироссийской политики США". Шойгу заявил, что Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совбеза заявил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной, разместив там свои войска. Размещение Польшей своих войск на "западных территориях" Украины планируется оформить как "исполнение союзнических обязательств", доложил Нарышкин. Президент России поручил ему отслеживать планы Польши в отношении Украины и дал объемный комментарий по поводу предполагаемых планов Польши.