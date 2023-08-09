СКР возбудил уголовное дело по взрыву на заводе в Сергиевом Посаде

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в Сергиевом Посаде. В результате инцидента на складе пиротехники на Загорском оптико-механическом заводе пострадали по меньшей мере 38 человек.

Уголовное дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "ПироРос", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.