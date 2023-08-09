Правительство одобрило выдачу казначейских кредитов трети российских регионов

Правительство России одобрило новый набор заявок на специальные казначейские кредиты от регионов. На них местные власти смогут строить инфраструктурные объекты или ремонтировать коммунальные сети.

В этот раз были отобраны заявки 32 регионов. "В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект", - сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Заявки на максимальные суммы подали Московская область (9,8 млрд руб.), Архангельская область (9,6 млрд руб.), Татарстан (9 млрд руб.) и Свердловская область (6,3 млрд руб.).