В Прикамье начался отбор авиакомпаний, которые получат субсидии на региональные перевозки

Министерство транспорта Пермского края начало отбор авиакомпаний на предоставление субсидии из краевого бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок.

Речь идет о полетах из Перми в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Махачкалу, Барнаул и Ярославль, пишет "Ъ-Прикамье". Среди новых направлений в этом списке — Барнаул и Ярославль. Рейсы должны будут выполняться с 16 августа по 31 декабря. Заявки принимают до 16 августа.

Отметим, в прошлом году стало известно, что авиакомпания "Икар" свяжет Пермь и Минск.