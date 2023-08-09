Прокуратура обжалует приговор по делу о гибели 44 свердловчан от алкоголя

Прокуратура Свердловской области решила обжаловать решение суда по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, в результате чего скончались более 40 человек.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге суд вынес приговор по громкому делу. На скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. По версии следствия, в результате их действий после покупки и употребления суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Всем фигурантам было назначено от 3 до 6,5 лет лишения свободы. При этом минимальный срок (3 года) одному из подсудимых был назначен условно, а остальным – в виде реального лишения свободы в колонии общего режима. Прокуроры требовали для обвиняемых от 5 до 10 лет колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на сегодняшний день приговор в законную силу не вступил. Ведомством принято решение о его обжаловании.

"После получения приговора и его изучения гособвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания", - заявили в прокуратуре.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн назвал "поразительно мягким" приговор фигурантам дела об отравлении суррогатом на Среднем Урале.