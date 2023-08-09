09 Августа 2023
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Фото: соцсети

На рынке "Садовод" в Москве выявили очаг кори

У трех сотрудников московского рынка "Садовод" выявили корь. В связи с этим всем остальным работникам рынка сделали прививки от этого заболевания, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

"Прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори", - рассказали в управлении.

В целом в рамках кампании по "подчищающей иммунизации" против кори в столице привито более 564 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что корь была выявлена у сотрудника московского подразделения нефтяной компании "Роснефть". Его окружение и коллег тоже привили в профилактических целях.  

Теги: рынок, корь, вакцинация, москва


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