09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Спортивный фейерверк мероприятий - стала известна программа празднования Дня физкультурника в Сургуте

В эти выходные Сургут масштабно отметит День физкультурника, в городе пройдет настоящий фестиваль спорта.

Администрация города организует целый каскад спортивных мероприятий, в которых найдется занятие по силам для сургутян всех возрастов..

13 августа, в 14:00 от Центральной площади города стартует шествие спортивного парада с участием олимпийских чемпионов: Давида Белявского, Влады Чигирёвой и Сергея Устюгова. Колонна проследует до сцены на площади Театра СурГУ, где развернется основное торжество.

В 15:00 спортсменов и работников отрасли физической культуры и спорта, которые добились значительных результатов, отметят благодарственными письмами и почетными грамотами федерального, регионального и городского уровней. Здесь же в торжественной обстановке пройдет вручение удостоверений мастеров спорта РФ и знаков ГТО.

«День физкультурника традиционно собирает большое количество жителей. Сегодня в городе Сургуте ведут активный образ жизни, занимаются физической культурой и спортом более 157 тысяч человек. У нас активно развиваются и новые виды спорта. В этом году будет представлено новое направление – фиджитал-баскетбол. Это совмещение интерактивного баскетбола и баскетбола 3×3. Нашим местным ребятам нравится это направление», – отметил начальник управления физической культуры и спорта Администрации города Михаил Ющенко.

Как сообщили Накануне.RU в Администрации города Сургута, для гостей праздника будет организована большая спортивная зона, где каждый найдет себе занятие по душе. Сургутянам предлагают на выбор: площадку для сдачи ГТО, турнир по шахматам и шашкам, армрестлинг, силовую эстафету, полосу препятствий «Спортивный десант» и кубок по мини-футболу. Площадка будет работать с 12:00 до 16:00. Детям младшего возраста подготовят отдельную площадку, где они смогут весело и интересно провести время. Детская зона будет расположена рядом с зоной спорта.

В это же время, с 12:00 до 16:00, на площади будет проходить турнир по фиджитал-баскетболу, а также работать интеллектуальная зона с бизнес-спикерами. Получить автограф от олимпийских чемпионов, которые прибудут в Сургут на День физкультурника, можно будет на автограф-сессии с 13:00 до 16:00.

афиша, день физкультурника(2023)|Фото: admsurgut.ru

С 13:00 до 14:00 Влада Чигирёва — синхронное плавание, двукратная олимпийская чемпионка (Токио-2020 и Рио-2016), одиннадцатикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России будет готова к живому диалогу с горожанами.

С 14:00 до 15:00 уже Сергей Устюгов — лыжные гонки, олимпийский чемпион в эстафете 4х10 километров Игр-2022 в Пекине, двукратный чемпион мира 2017 года (скиатлон и командный спринт), победитель гонки Тур де Ски 2016-2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России станет доступен для живого общения.

С 15:00 до 16:00 Давид Белявский — спортивная гимнастика, олимпийский чемпион в командном многоборье Олимпийских Игр в Токио-2020, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016, семикратный чемпион Европы, чемпион мира в командном первенстве, заслуженный мастер спорта России пообщается с сургутянами.

«В октябре прошлого года победители Олимпийских Игр провели тренировки для юных спортсменов Сургута, сфотографировались с ними, побеседовали – мы видели, какой большой отклик вызвал визит кумиров у ребят, которые только начинают свой спортивный путь. Это хорошая мотивация для атлетов, к тому же таким образом мы привлекаем внимание к здоровому образу жизни, пользе спорта. Поэтому в этом году решили снова пригласить их в наш город», – сообщил президент группы компаний «OMEDIA!» – президент благотворительного фонда «Траектория надежды» Александр Клишин.

Приятным завершением вечера станет выступление звезд российской эстрады: Мари Краймбрери, Елены Темниковой, Акмаля, Amirchik, группы «Вирус», Насти Крайновой (экс-солистка группы «Тутси») и Сергея Павловского. Музыкальный концерт начнется на площади Театра СурГУ в 16:00.

Организаторами мероприятия являются Администрация города Сургута, группа компаний «OMEDIA!» и Сургутский государственный университет.

Теги: день физкультурника в сургуте, олимпийские чемпионы, фестиваль спорта, площадь театра сургу


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