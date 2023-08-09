"Неплохо": На сентябрьские выборы по всей стране выдвинулись 75 тысяч россиян

В России сегодня завершилась регистрация кандидатов всех уровней выборов, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Исключением стали присоединенные территории – там регистрация завершиться 17 августа, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Более 75 тыс. кандидатов различных уровней выдвинулось, 12 тыс. из них – самовыдвиженцы. Неплохо", - заявила Памфилова.

По ее данным, из 25 российских "живых" партий, зарегистрированных в Минюсте, 23 выдвинули на выборах своих кандидатов. Представители от 21 партии были в итоге зарегистрированы и поучаствуют в выборах.

Памфилова заявила, что "исчезающе мала цифра отказов в регистрации". Например, на довыборах в Госдуму в четырех регионах не было ни одного отказа в регистрации.

"125 кандидатов выдвинулось на выборы глав регионов. 29 человек утратили статус кандидатов. Из этих 29 человек 19 из них были выдвинуты политическими партиями. 25 кандидатов не представили необходимые документы. 3 кандидата подали заявления без объяснения причин, передумали. Один человек был снят партией", - сообщила глава ЦИК.

Больше всего кандидатов на пост главы региона выдвинуто в Алтайском крае – 6. Средняя губернаторская конкуренция по стране – 4,5 человека на место. С 2016 года конкуренция остается примерно на одном уровне, сообщила Памфилова.