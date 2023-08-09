09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Литвы готовят запрет Церкви?

В Сейм Литвы внесен законопроект о запрете религиозных общин или объединений под предлогом обеспечения безопасности, общественного порядка или защиты прав и свобод других лиц.

Ранее парламент Латвии принял закон об отделении Латвийской Православной Церкви от РПЦ и госконтроле над духовенством. В Литве же склоняются к украинскому варианту борьбы с Церковью.

Недавно премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поддержала переход Виленско-Литовской епархии Московского Патриархата в юрисдикцию Фанара. Соответствующее письмо было передано послом Литвы в Турции патриарху Варфоломею.

Православная митрополия на территории Литовского великого княжества была образована по решению Константинопольской Патриархии. В 1686 году патриарх Константинопольский Дионисий IV дал согласие на подчинение Литовской митрополии (как и Киевской) Московскому Патриархату. С тех пор Литва является канонической территорией РПЦ.

Однако Варфломей имеет виды на Литву. В феврале он приехал в Литву и объявил поддержку расколу, пообещав создать там свой экзархат. Притом что, согласно священным канонам, на одной территории не может быть двух православных юрисдикций. Однако в 2018 году Варфоломей объявил новое учение о Церкви - свое главенство, которое в РПЦ называют восточным папизмом.

В прошлом году Литовская Православная Церковь обратилась к Московскому Патриархату с просьбой предоставить ей самоуправляемый статус.

Теги: Литва, церковь


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