09 Августа 2023
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Фото: Центральная избирательная комиссия России

Будем позорить тех, кто позорит дистанционное голосование – Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии Росси Элла Памфилова пообещала "предавать позору" и "порке" тех, кто позорит и дискредитирует любимое детище ЦИКа – дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

"Если будут хоть малейшие случаи принуждения к ДЭГ – будем придавать публичной порке и позору. Это вопрос нашего престижа и доброго имени. Использование админресурса недопустимо", - заявила Памфилова на заседании Центризбиркома 9 августа.

Она добавила, что пока поступил только один серьезный сигнал об использовании административного ресурса для давления на граждан, не желающих регистрироваться на ДЭГ.

"Пока только одна жалоба по ДЭГ – из Липецкой области. Женщине из бюджетной организации директор сказал, что его не отпустят в отпуск, если она не подаст заявку на ДЭГ на Госуслугах. Она заявила, что предложение было сделано сотрудникам из определенных районов", - рассказала Памфилова и поручила разобраться в ситуации.

Агитационный плакат ЦИК за дистанционное голосование.(2023)|Фото: Центральная избирательная комиссия России

На сегодняшний день на ДЭГ подано 446 тыс. заявок, в статистике не участвует Москва (у нее есть собственная система для дистанционного голосования). Больше всего заявок подано в Московской области (231 тыс.), Алтайском крае (64 тыс.), Воронежской области (22 тыс.). При этом есть регионы, где подано совсем мало заявок, например, Томская область – 159 заявок.

На этом же заседании ЦИК были представлены агитационные плакаты, призывающие голосовать с помощью современных технологий. При этом выполнены они в стиле советской агитации.  

Теги: дистанционное голосование, элла памфилова, выборы


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