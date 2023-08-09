К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов, - власти

Источник детонации на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - склад пиротехники, арендованный сторонней компанией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов.

Уточняется, что причина взрыва - нарушение технологических процессов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем в результате взрыва в Сергиевом Посаде, трое - с тяжелыми ранениями. Всего в больницу доставлены 19 человек.

На месте идет разбор завалов, проведена эвакуация из всех зданий самого завода, а также из ближайшего детского сада. Глава региона заявил, что всем, чьи квартиры пострадали от взрыва, окажут помощь.