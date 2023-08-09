Два жителя Каменска-Уральского попали в больницу, отравившись грибами

Сразу два жителя Каменска-Уральского пострадали от употребления несъедобных грибов. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, у обоих было диагностировано отравление. На сегодняшний день они уже выписаны из больницы. Всего в сезоне 2023 года в Свердловской области от употребления несъедобных грибов пострадали три человека.

Напомним, первый такой случай произошел в июне. Какими именно грибами тогда отравился уралец, не сообщалось.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении или заготовке грибов.