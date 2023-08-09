Депутаты предлагают уточнить, что на маткапитал имеют право только граждане РФ
Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли законопроект, который уточняет, что на маткапитал могут претендовать только граждане России.
Он предлагает установить, что право на это возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства. Иными словами, родить ребенка нужно в статусе гражданки России.
Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что есть немало случаев, когда женщины-иностранки с детьми-иностранцами приезжают в Россию, получают здесь гражданство, а затем начинают претендовать на выплаты маткапитала. Это несправедливо.
Законопроект не распространяется на жителей четырех новых регионов, которые постоянно проживали там на день их принятия в состав России.
Правительство поддерживает инициативу, а значит, она имеет все шансы на принятие, заключил депутат.