Депутаты предлагают уточнить, что на маткапитал имеют право только граждане РФ

Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли законопроект, который уточняет, что на маткапитал могут претендовать только граждане России.

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Он предлагает установить, что право на это возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство РФ на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства. Иными словами, родить ребенка нужно в статусе гражданки России.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что есть немало случаев, когда женщины-иностранки с детьми-иностранцами приезжают в Россию, получают здесь гражданство, а затем начинают претендовать на выплаты маткапитала. Это несправедливо.

Законопроект не распространяется на жителей четырех новых регионов, которые постоянно проживали там на день их принятия в состав России.

Правительство поддерживает инициативу, а значит, она имеет все шансы на принятие, заключил депутат.