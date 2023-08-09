Галявиев будет отбывать пожизненное наказание в "Черном дельфине"

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, будет отбывать наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах Татарстана.

В УФСИН сообщили, что Галявиев еще находится в Татарстане, информации о сроках этапирования пока нет.

Колония особого режима "Черный дельфин" находится в городе Соль-Илецк. Ее называют самой страшной тюрьмой России. В колонии поддерживается строгая изоляция от контактов между заключенными. Они находятся под постоянным видеонаблюдением, спят при включенном свете.

Характерная черта колонии "Черный дельфин" — при переходе в другой корпус заключенным завязывают глаза повязкой для дезориентации, чтобы они не могли запомнить план колонии. Каждые 15 минут по камерам проходят дежурные. Ежедневные полуторачасовые прогулки заключенных проводят не на свежем воздухе, а в специальном закрытом боксе.

Напомним, Галявиев совершил атаку на школу 11 мая 2021 года, погибли семь детей и две учительницы. 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу были признаны более 600 человек. Галявиеву было предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство, повреждении имущества и изготовлении взрывного устройства. Экспертиза признала его вменяемым. В апреле текущего года суд приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному сроку.