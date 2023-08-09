Житель Нефтеюганска заплатил вымогателям, угрожавшим убить его жену

В Нефтеюганске местный житель пострадал от аферистки, под угрозой убийства жены требовавшей у него деньги.

В УМВД по Югре сообщили, что 43-летний горожанин обратился к силовикам из-за вымогательства у него денег. Пострадавший хотел в специальном интернет-магазине купить запчасти для своей машины. Найдя нужные детали, югорчанин оставил свои данные для обратной связи.

Вскоре ему позвонила женщина и сообщила, что он неверно оформил заказ, из-за чего перестал работать сайт. Неизвестная потребовала компенсацию ущерба – 135 тыс. Нефтеюганец отказался выполнять условие звонившей, на что мошенница стала угрожать ему убийством супруги, и подкрепила свои намерения, назвав данные жены потерпевшего. Гражданин испугался и перевёл аферистке все свои сбережения. Материальный ущерб составил более 120 тыс. руб.

В полицию он обратился спустя несколько дней, когда вернулся с рабочей вахты. Сотрудники полиции ищут злоумышленников.