В Челябинской области переизбран глава района

Тимур Мухамедьяров занимает пост главы района с 2018 года.

Гапомним, в конкурсе участвовали три кандидата: глава района Тимур Мухамедьяров, начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого района Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Все трое были признаны победителями конкурса. Депутаты избрали главой Тимура Мухамедьярова.



