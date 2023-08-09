В Челябинской области переизбран глава района
В Челябинской области главой Троицкого района избран Тимур Мухамедьяров.
Гапомним, в конкурсе участвовали три кандидата: глава района Тимур Мухамедьяров, начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого района Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Все трое были признаны победителями конкурса. Депутаты избрали главой Тимура Мухамедьярова.
Тимур Мухамедьяров занимает пост главы района с 2018 года.