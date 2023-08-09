Минимальные проходные баллы на ЕГЭ оставят на уровне двойки

Министерство науки и высшего образования РФ не будет изменять минимальные баллы по итогам ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, чтобы поступить в вуз, ЕГЭ по русскому языку, литературе и географии необходимо сдать минимум на 40 баллов, по математике, физике, химии и биологии - 39 баллов, по обществознанию — 45 баллов, по истории — 35, информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, иностранному языку — 30. По пятибалльной шкале это двойка.

Ранее некоторые эксперты и учителя отмечали, что на ЕГЭ первые несколько десятков баллов набрать очень легко, в то время как последние очень трудно, хотя именно самые сложные задания и требуют больше всего времени и сил и позволяют оценить реальный уровень выпускников. А на практике они оцениваются меньше всего, то есть шкала перевода заданий в баллы заведомо неравномерная и нацелена на хорошую отчетность.

Результаты ЕГЭ почти по всем предметам в целом по России едва превышают 50 баллов, что означает тройку с минусом.



