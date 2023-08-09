Капитальный ремонт поликлиники в посёлке Никологоры (Вязниковский район) продолжается, работы идут в графике

Работы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Никологорской поликлинике (Вязниковский район) начались в 2022 году и продлятся до 2025 года. В общей сложности на ремонт планируется направить более 142 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

В 2022 году были отремонтированы оконные блоки всего здания, системы отопления и инженерные системы, выполнен капитальный ремонт 1 этажа, где находятся регистратура, холл и детское отделение. Суммарная стоимость работ в прошлом году составила около 23 млн рублей.

В 2023 году на ремонт поликлиники выделено более 45 млн рублей. Контракты на все виды работ заключены. К настоящему времени отремонтированы кровля, цоколь и отмостки здания, входная группа и система электроснабжения, завершены капитальный ремонт 2 этажа, благоустройство территории, установка ограждения. Продолжается капремонт 3 этажа, его планируется завершить в текущем году.

Окончание капитального ремонта всего здания запланировано на 2025 год.

К Никологорской поликлинике приписано более 15200 человек, из них свыше 2700 – дети. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объёме в том же здании, поскольку ремонтные работы ведутся поэтапно.

Напомним, что во Владимирской области масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года, она призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.