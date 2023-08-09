Капитальный ремонт поликлиники в посёлке Никологоры (Вязниковский район) продолжается, работы идут в графике

09 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Капитальный ремонт поликлиники в посёлке Никологоры (Вязниковский район) продолжается, работы идут в графике

Работы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Никологорской поликлинике (Вязниковский район) начались в 2022 году и продлятся до 2025 года. В общей сложности на ремонт планируется направить более 142 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

ремонт поликлиники(2023)|Фото: avo.ru

В 2022 году были отремонтированы оконные блоки всего здания, системы отопления и инженерные системы, выполнен капитальный ремонт 1 этажа, где находятся регистратура, холл и детское отделение. Суммарная стоимость работ в прошлом году составила около 23 млн рублей.

ремонт поликлиники(2023)|Фото: avo,.ru

В 2023 году на ремонт поликлиники выделено более 45 млн рублей. Контракты на все виды работ заключены. К настоящему времени отремонтированы кровля, цоколь и отмостки здания, входная группа и система электроснабжения, завершены капитальный ремонт 2 этажа, благоустройство территории, установка ограждения. Продолжается капремонт 3 этажа, его планируется завершить в текущем году.

Окончание капитального ремонта всего здания запланировано на 2025 год.

ремонт поликлиники(2023)|Фото: avo.ru

К Никологорской поликлинике приписано более 15200 человек, из них свыше 2700 – дети. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объёме в том же здании, поскольку ремонтные работы ведутся поэтапно.

Напомним, что во Владимирской области масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года, она призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Теги: ремонт поликлиники, здравоохранение, нацпроект, медицинская помощь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети