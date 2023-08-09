В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» во Владимирской области в этом году благоустроят 137 территорий, уже отремонтировано почти 500 дворов

В 2023 году во Владимирской области запланировано благоустройство 137 территорий: 105 дворов и 32 общественных пространства. На эти цели выделено 496,3 млн рублей из бюджетов всех уровней. Работы завершены на 82 объектах: уже благоустроено 66 дворов и 16 общественных территорий, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

В частности, завершены работы на дворовых территориях в Александрове (5), Балакирево (1), Владимире (34), Гороховце (4), Камешково (3), Карабаново (3), Кольчугино (2), Лакинске (2), Меленках (1), Мелехово (2), Петушках (1), Радужном (3), Собинке (1), Струнино (2) и Суздале (2). Благоустройство дворов в этом году, как и в прошлом, выполняется в соответствии с минимальным перечнем работ, включающем в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест.

Средства из областного и федерального бюджетов выделяются только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Наличие и уровень софинансирования за счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах, чья дворовая территория благоустраивается, устанавливается органом местного самоуправления самостоятельно. В тех муниципалитетах, где софинансирование со стороны жителей обязательно, оно составляет от 1 до 20 процентов.

«Благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет продолжено и в следующем году, на это предусмотрено федеральное финансирование. В 2024 году в 7 муниципальных образованиях региона планируется благоустройство только дворовых территорий, это Балакирево, Карабаново, Курлово, Петушки, Радужный, Струнино и Суздаль. Сейчас в муниципалитетах идёт конкурсный отбор заявок, поступающих от жителей, в сентябре они должны быть представлены в наше министерство», – отметила министр ЖКХ Елена Семёнова.