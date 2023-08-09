В Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники на территории оптико-механического завода

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники компании "Пиро-Росс", пишет Mash.

Телеграм-канал сообщает, что данная компания арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода (входит в "Ростех").

Ранее СМИ писали о возможной атаке украинского беспилотника по самому предприятию, но причиной мог стать "человеческий фактор", взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 22 человек, пишет Baza. Под завалами могут находиться люди. На место приехало более десятка машин скорой помощи, но, по словам медиков, их все еще не хватает.

Сообщалось, что на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявлена тотальная эвакуация. На место прибыли силовики и глава округа. Также на место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сам Загорский оптико-механический завод входит в "Ростех" и производит оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, а также гражданскую и медицинскую оптическую продукцию — офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.