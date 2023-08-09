09 Августа 2023
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Фото: telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

В Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники на территории оптико-механического завода

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники компании "Пиро-Росс", пишет Mash.

Телеграм-канал сообщает, что данная компания арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода (входит в "Ростех").

Ранее СМИ писали о возможной атаке украинского беспилотника по самому предприятию, но причиной мог стать "человеческий фактор", взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 22 человек, пишет Baza. Под завалами могут находиться люди. На место приехало более десятка машин скорой помощи, но, по словам медиков, их все еще не хватает.

Сообщалось, что на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявлена тотальная эвакуация. На место прибыли силовики и глава округа. Также на место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сам Загорский оптико-механический завод входит в "Ростех" и производит оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, а также гражданскую и медицинскую оптическую продукцию — офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.

Теги: сергиев посад, взрыв, завод, склад пиротехники


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Ранее 09.08.2023 12:21 Мск К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов, - власти

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Ранее 09.08.2023 10:56 Мск Мощный взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье

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