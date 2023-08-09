Мурашко незнаком с данными по продолжительности жизни россиян?

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ)* в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. И сильно ошибся.

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Такого маленького разрыва в России никогда не было. В 1950-х он был 8 лет, а с 1960-х начал увеличиваться. В 2022 году ОПЖ достигла 72,7 лет, при этом у женщин она 77,7 лет, в то время как у мужчин всего 67,6. То есть разрыв между полами составляет ровно 10 лет. Ситуация немного улучшилась по сравнению с 1990-2000-ми гг., когда разрыв достигал 13 лет, но так и не стала меньше 10 лет. Наименьшая разница в 9 лет была только в 2021 году, во время сверхсмертности, потом она снова выросла до 10 лет. Министр не знает официальных данных?

В нынешнем году ОПЖ вырастет еще больше, так как в первом квартале 2022 года смертность была огромной из-за продолжающихся ковидных запретов и ограничений, только после отмены которых сразу вернулась к нормальному уровню и больше его не превышала. В этом же году смертность с начала года держится на нормальном уровне, в результате чего ОПЖ может превысить исторический максимум, достигнутый в 2019 году, - 73,4 года.

Интересно, что Мурашко признал: смертность в возрасте от 30 до 45 лет по полам различается в два раза. Притом что этот разрыв достигает трех раз. Так, в возрасте 30-34 лет умирают 0,38% мужчин (женщин - 0,11%). В более старших возрастах смертность растет, а разрыв не становится меньше 2,5 раз. Здесь слова чиновника также не соответствуют официальной статистике. Только после 70 лет разрыв становится двукратным и менее. Однако до этого возраста около 50% мужчин не доживают, в то время как таких женщин почти 80%.

*Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это теоретический показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстоит прожить родившимся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется постоянным.