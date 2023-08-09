NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Информация об объекте появилась на сайте Центра изучения околоземных объектов.

Максимальное сближение астероида и нашей планеты произойдет 23 августа: астероид 6037 (1988 EG) пролетит на расстоянии примерно в 6 млн км от Земли на скорости 14,25 км в секунду.

Диаметр объекта составляет, по оценкам астрофизиков, от 430 до 960 метров.

В категорию потенциально опасных астероидов попадают те, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км.