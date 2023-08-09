На заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявлена тотальная эвакуация

На оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявлена тотальная эвакуация, сообщают местные власти.

По данным РИА Новости, на место прибыли силовики и глава округа. Также на место происшествия в выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По информации Mash, во время взрыва в Сергиевом Посаде пострадали минимум 10 человек, они в состоянии средней степени тяжести. Baza пишет, что под завалами могут быть люди.

Точная причина взрыва пока неизвестна. По данным экстренных служб, это не был беспилотник. По данным 112, взрыв, возможно, произошел на складе с пиротехникой.