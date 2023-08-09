09 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Сургуте сотрудники ФСБ допросили друга фигуранта дела о терроризме и изготовлении взрывчатки

Сегодня рано утром в Сургуте прошел обыск у Леонида Б. Он – друг Никиты О., которому вменяют организацию террористического сообщества.

"Его увезли сотрудники ФСБ на допрос, перед этим изъяли телефон и компьютер. У него спрашивали что-то про взрывчатку и про связь с Никитой", — рассказал "Нашему городу" собственный источник.

Напомним, по версии следствия 30 августа 2022 г. тюменец Кирилл Б. 1998 г.р. и Дениз А. 1999 г.р. изготовили в домашних условиях взрывчатку. Вечером этого же дня они якобы направились в район ТЭЦ-2 Тюмени с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых людей. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора.

Всего по уголовному делу проходят шесть человек, и Леонид Б. не входит в их число. Фигурантам вменяют создание и участие в террористическом сообществе, незаконное изготовлении взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору.

Теги: Взрывчатка, терроризм, арест, ТЭЦ-2


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