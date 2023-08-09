09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Взгляды россиян и Минпромторга на ценники в магазинах разошлись

Минпромторг России не видит предпосылок для роста цен на продукты в ближайшее время, а стоимость отдельных товаров и вовсе может снизиться, считает заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы считаем, что с учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезона отпусков, дачного периода, шашлычного, как его называют - то, что касается мясной группы, - цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

Между тем, взгляды министерства и граждан на то, что происходит с ценниками в магазинах, отличаются.

Так, согласно данным опроса "Фонда "Общественное мнение", на 30 июля 24% граждан заметили рост в последний месяц цен на хлеб и хлебобулочные изделия (привет Минсельхозу и рекордным урожаям пшеницы). Рост стоимости мяса и птицы заметили 38% россиян, молока и молочной продукции – 27%, сахара – 33%. Даже рост цен на овощи отмечают 22% респондентов, хотя урожай этого года уже начал поступать на прилавки.

Теги: россияне, минпромторг, цены, продукты


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