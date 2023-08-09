09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет

Стоимость поездки на такси в России достигла максимального значения за последние 10 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В июне цена поездки составила 32,53 рубля за 1 км пути.

Отмечается, что услуги такси непрерывно дорожают с апреля 2021 года. При этом за последние десять лет самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине текущего года (июнь к январю).

По словам пресс-секретаря сервиса заказа такси "Максим" Павла Стенникова, с начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла еще сильнее, чем указывает Росстат: примерно на 25% — в регионах России, на 40% — в Москве.

Основными причинами подорожания называют увеличение стоимости автомобилей, запчастей, техобслуживания и топлива.

Участники рынка ожидают, что с сентября услуги перевозок могут подорожать на 30% из-за вступления в силу нового закона о такси. Он обязывает водителей приобретать более дорогое ОСАГО для такси и проходить медосмотры за свой счет.

Теги: такси, цены


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