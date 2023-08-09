В Челябинской области с мэрии района взыскали компенсацию морального вреда за ребенка, покусанного собакой

В Челябинской области с администрации Нязепетровского района взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей за покусанного бездомной собакой ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2022 года на 7-летнего мальчика напала бездомная собака из стаи и укусила за ногу, когда он шел в школу. Ребенку были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль.

В суд обратился прокурор в интересах ребенка о взыскании причиненного морального вреда. Теперь районная мэрия должна выплатить законному представителю мальчика 50 тыс. рублей.