09 Августа 2023
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Фото: dynamo.su / пресс-служба общества Динамо

"Отказаться было бы непростительно": в МВД позвали екатеринбуржцев на спортивный праздник

В эту пятницу, 11 августа, на екатеринбургском стадионе "Динамо" по улице Еремина, 12 состоится грандиозный спортивный праздник, посвященный 100-летию со дня образования общества "Динамо" и Дню физкультурника. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.
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Полковник призвал горожан и гостей столицы Урала посетить обновленный после реставрации физкультурный комплекс, чтобы в числе зрителей стать участником этого уникального мероприятия.

"Отказаться или полениться встать утром и добраться до стадиона в центре города у киноконцертного театра "Космос" было бы непростительно. Когда еще можно увидеть своими глазами руководителя регионального гарнизона МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова с пистолетом в руке? Именно генерал Мешков даст сигнал из стартового пистолета о начале торжества.

Планируется, что на праздник прибудут высокие почетные гости – губернатор Евгений Куйвашев, 10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, вице-чемпионка олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Хабарова и призер чемпионата мира по легкой атлетике Наталья Хрущелева. Тем, кто сможет прийти на турнир, представится возможность сопереживать за команды по мини-футболу, перетягиванию каната, легкоатлетической эстафете, прыжкам в длину, армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, стрельбе из боевого оружия и другим видам спорта. Как говорится, добро пожаловать!", - отметил Валерий Горелых.

По его сведениям, развлекать зрителей будут коллектив барабанщиц и артисты в погонах из культурного центра областного ГУ МВД. Начало мероприятия – в 10.00.

Теги: праздник, Динамо, МВД, Екатеринбург


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