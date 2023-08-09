Путин внес в Госдуму поправки, разрешающие не информировать Совет Европы о военном положении в стране

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в 22 статью закона "О военном положении" и в 37 статью закона "О чрезвычайном положении". Документ опубликован в базе палаты.

Президентские поправки касаются информирования ООН и Совета Европы (из которого РФ вышла в прошлом году) в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения.

Поправки исключают из текста законов упоминание Совета Европы. Этой структуре больше не будут сообщать об отступлении от международных договоров в части прав человека при военном положении и ЧП.

В феврале 2023 года Госдума единогласно приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы в отношении России, а также 20 международных договоров между Москвой и организацией. Соответствующий законопроект ранее внес президент Владимир Путин. Закон касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и других документов. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы с 16 марта 2022 года.