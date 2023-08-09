СКР выявил мошенничество в компании "Колибри" после выселения детей в Турции

СКР планирует возбудить уголовное дело в связи с ситуацией с российскими детьми, которых выселили из отеля в Турции, сообщает "Коммерсантъ".

Следствие усматривает в действиях организаторов отдыха из московской компании "Колибри-тур МСК" признаки особо крупного мошенничества.

По версии следствия, получив от родителей около ста детей многомиллионную предоплату за пребывание в лагере "Колибри" в отеле Omorfi Garden Resort (Кемер), они так и не заплатили.

Выяснилось, что деньги родители перевели не на счет компании, а на банковскую карту директора "Колибри-тур МСК" Наталии Маркиной. Офиса компании не оказалось по указанному адресу — он съехал оттуда в 2020 году.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации с детским лагерем, который посреди ночи выселили из отеля в Турции. 8 детей (по другим данным порядка 90) выселили из отеля Batont garden rezort, поскольку организаторы лагеря "Колибри Тур" не оплатили проживание. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Москве доложить о проверке, которая ведется после выселения российских детей из отеля в Турции.