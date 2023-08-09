СКР выявил мошенничество в компании "Колибри" после выселения детей в Турции

09 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

СКР выявил мошенничество в компании "Колибри" после выселения детей в Турции

СКР планирует возбудить уголовное дело в связи с ситуацией с российскими детьми, которых выселили из отеля в Турции, сообщает "Коммерсантъ".

Следствие усматривает в действиях организаторов отдыха из московской компании "Колибри-тур МСК" признаки особо крупного мошенничества.

По версии следствия, получив от родителей около ста детей многомиллионную предоплату за пребывание в лагере "Колибри" в отеле Omorfi Garden Resort (Кемер), они так и не заплатили.

Выяснилось, что деньги родители перевели не на счет компании, а на банковскую карту директора "Колибри-тур МСК" Наталии Маркиной. Офиса компании не оказалось по указанному адресу — он съехал оттуда в 2020 году.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации с детским лагерем, который посреди ночи выселили из отеля в Турции. 8 детей (по другим данным порядка 90) выселили из отеля Batont garden rezort, поскольку организаторы лагеря "Колибри Тур" не оплатили проживание. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Москве доложить о проверке, которая ведется после выселения российских детей из отеля в Турции.

Теги: колибри, турция, дети, скр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети