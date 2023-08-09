В Нижнем Тагиле владелец батутного парка заплатит компенсацию пострадавшей девочке

В Нижнем Тагиле суд взыскал с владельца батутного парка компенсацию морального вреда в пользу девочки, травмировавшейся на аттракционе.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале этого года: группа детей в сопровождении взрослых праздновала день рождения в батутном парке "Джунгли" в одном из тагильских торговых центров. В какой-то момент девочка 2011 года рождения, прыгая на батутной сетке, упала на правую ногу, получив травму. Ей был поставлен диагноз "перелом нижней трети правой голени со смещением".

Прокурорская проверка показала, что вред ребенку был причинен потому, что инструктор не обеспечил безопасное поведение детей на аттракционе. После этого ведомство подало иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила согласился с представленными доводами. С индивидуального предпринимателя, владеющего батутным парком, в пользу пострадавшей девочки взыскано 100 тысяч рублей.