Задержан подозреваемый в организации взрыва на газопроводе в крымском поселке Кореиз

Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, подозреваемого в организации взрыва на газопроводе в поселке Кореиз в Крыму в июне этого года. Центр общественных связей ФСБ сообщает, что это гражданин РФ.

По версии следствия, задержанный мог действовать по заданию украинских спецслужб.

Уголовное дело было заведено по статье "Теракт".

Сообщается, что задержанный дал признательные показания. При обыске у него нашли два килограмма взрывчатки.