09 Августа 2023
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Фото: ПМЭФ, скриншот трансляции

В 2024 года может пройти Всероссийский парад физкультурников

В 2024 году в России может пройти Всероссийский парад физкультурников. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В июле она предложила министру спорта Олегу Матыцину вернуть парады физкультурников. Он поддержал идею. Накануне пришел официальный ответ.

"Финансовое обеспечение организации и проведения парада в федеральном бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрено. На основании изложенного считаем возможным проработать совместно с правительством Москвы вопрос о подготовке и проведении Всероссийского парада физкультурников в 2024 году", — написал министр спорта.

Парады физкультурников проводились в СССР с 1919 года. Они были призваны пропагандировать здоровый образ жизни и занятие физкультурой. Последний парад состоялся в 1954 году, после смерти Сталина они были преданы забвению.

Теги: спорт, физкультура,


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