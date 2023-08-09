В 2024 года может пройти Всероссийский парад физкультурников

В 2024 году в России может пройти Всероссийский парад физкультурников. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В июле она предложила министру спорта Олегу Матыцину вернуть парады физкультурников. Он поддержал идею. Накануне пришел официальный ответ.

"Финансовое обеспечение организации и проведения парада в федеральном бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрено. На основании изложенного считаем возможным проработать совместно с правительством Москвы вопрос о подготовке и проведении Всероссийского парада физкультурников в 2024 году", — написал министр спорта.

Парады физкультурников проводились в СССР с 1919 года. Они были призваны пропагандировать здоровый образ жизни и занятие физкультурой. Последний парад состоялся в 1954 году, после смерти Сталина они были преданы забвению.